Prenotazione dei vaccini, attenzione agli sms truffa

Appena partita la prenotazione dei vaccini anti-Covid, arriva subito la prima segnalazione di una possibile truffa. A lanciare l’allarme è l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.

“Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini del comune di Gorizia che hanno ricevuto strani Sms telefonici contenenti codici OTP per la prenotazione della vaccinazione anti-Covid-19”, informa AsuGi. “Precisiamo che l’Azienda non invia Sms con codici per potersi vaccinare e invita pertanto tutta la popolazione della Regione a non tenere in considerazione e a non rispondere a questo tipo di messaggi”.

Asugi ha già segnalato questi episodi alle forze dell’ordine.