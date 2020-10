Principio di incendio intorno alle 22 di ieri, in un appartamento di via Corelli, a Trieste. Una persona che si trovava ai fornelli per preparare delle conserve domestiche, utilizzando anche l'alcol, ha visto levarsi improvvisamente delle fiamme.

Ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale giuliano che hanno messo in sicurezza la zona della cottura. Nessuna persona è rimasta ferita. Danni limitati all'area dei fornelli e alla cappa di aspirazione.