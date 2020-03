Prepotto in lutto, morto con Covid-19 un terziario francescano

Lutto a Prepotto per la morte con Covid-19 di un terziario francescano che ha prestato per oltre 35 anni la sua opera nel Santuario di Castelmonte, Silvano Masiero, mancato a 79 anni. A darne notizia è il sindaco di Prepotto, Mariaclara Forti. "Molti di noi si ricordano di Silvano", dice addolorato il primo cittadino. "Originario di Pontelongo, in provincia di Padova, da 50 anni era terziario francescano e per lungo periodo è stato sacrestano nel santuario della Beata Vergine di Castelmonte. Ne abbiamo avuto notizia in queste ore. Silvano è mancato ieri nella casa di riposo di Conegliano, dove si era trasferito tra ottobre e novembre dello scorso anno. Lo accompagniamo con la preghiera ricordando la grande gentilezza che lo contraddistingueva".

Intanto continua la quarantena per tutti i frati di Castelmonte dopo il caso di positività riscontrato la scorsa settimana. Due di loro presentano sintomi lievi e restano, comunque, in comunità, all'interno del santuario. A occuparsi di loro è il sindaco di Prepotto che si tiene in costante aggiornamento rispetto alle necessità dei religiosi tramite il rettore, padre Gianantonio.