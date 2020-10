Presa coppia di ladri, colpivano gli anziani

Negli ultimi mesi, la Carnia è stata interessata da alcuni reati contro il patrimonio ai danni di persone anziane, che nella maggior parte dei casi risultavano residenti da sole in località abbastanza isolate. I crimini sono stati da subito sottoposti a un’attenta attività info-investigativa sul territorio per poter acquisire quanti più elementi possibili per individuarne gli autori.

La delicata e impegnativa attività d’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Tolmezzo, con la collaborazione di tutte le Stazioni della Compagnia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, ha portato all’individuazione di due soggetti, che sono stati arrestati nei giorni scorsi.

I due, marito e moglie, di 47 e 45 anni, pregiudicati, sono stati identificati quali autori materiali di un furto in abitazione commesso nel mese di luglio ai danni di un’ottantenne di Ravascletto. La vittima ha scoperto il furto solo nel mese di settembre, quando, verificando l’estratto conto del banco posta, ha constatato l’ammanco di circa 13mila euro, prelevati in più riprese dal mese di luglio, tramite il bancomat che le era stato sottratto dall’abitazione.

A seguito della denuncia, quindi, i militari di Tolmezzo sono riusciti a identificare i coniugi, riuscendo a ricostruire i loro movimenti, collocandoli sia vicino all’abitazione della vittima al momento del furto, sia nelle varie località dove sono state effettuati i prelievi fraudolenti. Nei loro confronti è stato emesso un Ordine di applicazione cautelare in carcere, dove sono stati accompagnati, rispettivamente a Udine e Trieste.

I militari durante la fase esecutive dell’arresto, hanno effettuato una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati sequestrati diversi arnesi da scasso, passamontagna e una replica in acciaio di una pistola priva di tappo rosso.