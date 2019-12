Presa dai carabinieri la banda dei profumi

Quattro arresti e il recupero d'ingente refurtiva sono il risultato di un'operazione compiuta lo scorso fine settimana dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Gradisca d'Isonzo. A finire in manette quattro cittadini polacchi senza fissa dimora in Italia. Era da qualche tempo che i militari dell'Arma li stavano osservando, dopo la segnalazione di numerosi furti di profumi messi a segno nel negozio Douglas del centro commerciale Tiare Shopping di Villesse. Le indagini hanno permesso di accertare che i quattro uomini rubavano in maniera sistematica nelle profumerie del Nord Italia.

Per eludere le frequenze dei dispositivi antifurto, e non essere individuati, i malviventi utilizzavano dei disturbatori elettronici. Sono stati trovati anche in possesso di utensili per togliere le placche antitaccheggio. Al termine di un pedinamento, iniziato a Palmanova, i quattro sono stati bloccati mentre stavano per rientrare nel loro Paese d'origine la dopo aver rubato per oltre 10 giorni nel Nord Italia. All'interno della vettura sulla quale viaggiavano è stata rinvenuta refurtiva e merce riconducibile a diversi furti consumati per un valore complessivo di 4000 euro.

Oltre alla refurtiva sono state rinvenute anche alcune fotocopie a colori riportante gli indirizzi manoscritti di innumerevoli supermercati e centri commerciali, debitamente numerati ed evidenziati su una cartina geografica della zona di Milano è dell'hinterland; sono stati trovati anche numerosi telefoni cellulari e almeno otto Sim telefoniche polacche.