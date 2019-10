Presa la banda degli outlet, avevano colpito anche in Friuli

Si è conclusa l’operazione Outlet 2019, coordinata dalla Procura di Udine e volta alla prevenzione dei reati predatori ai danni di numerosi esercizi commerciali del territorio nazionale e svizzero. Già nella serata del 14 settembre, si era conclusa con l’arresto in flagranza di quattro persone, la prima fase dell’indagine. Grazie al pedinamento da aprte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gradisca d’Isonzo, era stato sgominato il sodalizio criminale, recuperando interamente la refurtiva, per un valore di oltre settemila euro.

Le persone fermate, tutte di nazionalità rumena, avevano messo a punto un efficace metodo per neutralizzare i dispositivi antitaccheggio e trafugare ingenti quantità di capi di abbigliamento e calzature firmati, in particolare delle marche “Nike” e “Tommy Hilfiger”.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati alla Casa Circondariale di Udine, Trieste e Milano a disposizione della Procura di Udine. A loro carico sono stati acquisiti rilevanti indizi di colpevolezza in ordine ai furti nei centri commerciali “Designer Outlet” di Noventa di Piave e “Palmanova Outlet Village”.

Il prosieguo dell’attività investigativa ha permesso di recuperare ulteriore merce rubata, provento di furto in altri outlet tra Toscana, Lombardia e Veneto, ma anche in Svizzera, per un valore complessivo di 15mila euro e di denunciare per concorso in ricettazione altri due trentenni rumeni. Questi ultimi, in procinto di lasciare il territorio nazionale, sono stati, poi, fermati a Villesse nel pomeriggio del 17 ottobre.