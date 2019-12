Presa la banda dei 'topi di appartamento'

La Polizia di Stato ha concluso questa mattina l’operazione “Shopping svizzero” che ha portato all’arresto, da parte dei poliziotti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste, di tre cittadini moldavi autori di numerosi furti in appartamento.

Gli agenti, infatti, dopo aver controllato l’auto con a bordo i tre moldavi, hanno scoperto, nascosti in un vano, apparecchi elettronici rubati e contanti in valuta estera.

L’attività di indagine svolta in collaborazione con la Polizia del Cantone di Lucerna ha consentito di accertare l’appartenenza dei tre cittadini moldavi a una banda criminale operante dedita a furti in abitazione in Svizzera e alla loro successiva estradizione.

La refurtiva recuperata è stata consegnata ai poliziotti svizzeri nel corso di un incontro tenutosi questa mattina a Trieste e sarà restituita ai legittimi proprietari che hanno voluto ringraziare gli agenti della Polizia di Frontiera e l’Autorità Giudiziaria per la lodevole attività svolta.

Questa operazione si colloca nell’alveo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia, per la prevenzione e repressione della criminalità transfrontaliera.