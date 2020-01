Presa la banda dei furti di gasolio

La Polstrada di Udine ha intensificato, nella settimana appena trascorsa, i controlli contro i furti di gasolio lungo la A4 e la A23. Proprio nell’area di servizio di Fratta, gli agenti della Sottosezione di Palmanova hanno individuato tre mezzi pesanti di nazionalità rumena in sosta.

Mentre uno dei conducenti si è subito reso disponibile al controllo, gli altri si sono barricati all’interno delle cabine di guida, rifiutandosi di collaborare. Solo l’intervento di un’altra pattuglia ha consentito di eseguire l’ispezione, che ha permesso di scoprire come i due veicoli, l’11 gennaio, erano stati utilizzati per compiere furti di gasolio su altri mezzi industriali durante la sosta notturna nell’area di servizio di Gonars. Nell’occasione erano stati rubati dai serbatoi 800 litri di carburante.

Dalla successiva perquisizione estesa ai tre veicoli, si scopriva all’interno dei vani di carico tutta l’apparecchiatura usata per il furto: 65 taniche di plastica vuote, due pompe coibentate e silenziate per aspirare il carburante e sette tubi di plastica per l’estrazione dai serbatoi.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i quattro conducenti di nazionalità straniera sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli operatori della Polizia Stradale, grazie a una verifica alla banca dati delle concessionarie autostradali, ha scoperto che i tre mezzi industriali, negli ultimi due anni, avevano effettuato numerosi mancati pagamenti ed elusioni del pedaggio per un importo totale di circa 10mila euro. Nei confronti dei conducenti, quindi, sono state elevate anche 64 multe e il fermo amministrativo dei tre camion. Per ottenere la restituzione dei veicoli, la ditta dovrà provvedere all’immediato pagamento delle sanzioni e dell’importo totale dei mancati pedaggi.

L’intensificazione dei servizi di controllo, dal 20 al 26 gennaio ha consentito la verifica di 587 veicoli; 521 sono state le infrazioni elevate con 1.209 punti decurtati. Le patenti di guida ritirate sono state otto, quattro le carte di circolazione. Sono state 239 le violazioni per eccesso di velocità, 15 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 10 per l’uso del telefonino alla guida, otto per il superamento dei limiti di carico e prescrizioni nei trasporti eccezionali.