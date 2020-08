Presa la banda dei ladri di catalizzatori di marmitte

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gradisca d’Isonzo hanno sgominato la ‘banda dei catalizzatori di marmitte’. Sono stati, infatti, fermati tre cittadini rumeni di età compresa tra i 23 e i 26 anni, tutti senza fissa dimora in Italia, intenti a trasportare fuori dal territorio nazionale un’ottantina di pezzi, nascosti nel vano di carico del loro mezzo.

Durante il controllo, oltre ad appurare che i tre non avevano alcun documento che autorizzasse il trasporto, è emerso come una parte dei catalizzatori fossero stati rubati qualche giorno prima da due autodemolitori in provincia di Perugia e Forlì. Il valore complessivo della merce sequestrata ammonterebbe a una decina di migliaia di euro. Al termine della convalida del fermo, i tre sono stati rilasciati con l'applicazione del divieto di dimora in Fvg.

Un mese prima, i militari di Gradisca avevano arrestato altri tre cittadini rumeni con 41 catalizzatori, rubati da un’autodemolizione in provincia di Varese. Il 14 luglio, sempre a Gradisca, erano stati denunciati altri cinque rumeni trovati in possesso di 22 pompe di benzina e 13 radiatori.

IL FENOMENO dei furti di catalizzatori ha da tempo investito l'Europa, soprattutto Regno Unito, Francia e Spagna, arrivando negli ultimi anni anche in Italia. All'interno del catalizzatore sono presenti, infatti, metalli nobili, quali platino, palladio e rodio, mentre dai radiatori si ottiene rame; tutti materiali che, una volta rivenduti, possono fruttare un buon guadagno.

I ladri non prendono di mira le auto in base al loro valore complessivo, ma solo in base al potenziale profitto che possono ottenere dal furto del catalizzatore. Sono appetibili, quindi, anche le auto più vecchie.