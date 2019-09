Presa la 'banda dei trasfertisti', colpi per 130mila euro

Sono quattro gli episodi per i quali sono stati raccolti elementi investigativi a carico di un gruppo di ladri “trasfertisti” che, a luglio, avevano razziato alcune abitazioni a Trieste. Si tratta di due cittadini georgiani senza fissa dimora, pregiudicati, e di un terzo connazionale ancora ricercato. La banda si è impossessata di oggetti di valore, gioielli e denaro contante per un valore complessivo di 133mila euro.

L’indagine è stata svolta della Squadra Mobile di Trieste che ha individuato prima una Golf e una Fiat Punto, intestate a prestanome. Una delle auto usate per i colpi era stata controllata in Veneto da una pattuglia della Stradale e alla guida c'era uno dei sospettati. Il 5 settembre uno dei tre è stato rintraccaito e arrestato dalla Polizia di Frontiera a Roma Fiumicino mentre stava per imbarcarsi a bordo di un aereo diretto in Georgia.

L'attività di ricerca degli altri due è continuata. Venerdì 27 settembre, gli agenti sono riusciti a intercettare un secondo ricercato mentre viaggiava a bordo di un’auto nel quartiere San Giovanni di Roma. Una volta fermato, il cittadino georgiano è stato sottoposto a perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare arnesi atti allo scasso, serrature e chiavi modificate.