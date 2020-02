Presa la banda della droga in Friuli, quattro giovani in manette

Brillante indagine dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. L'inchiesta è iniziata a seguito di episodi di spaccio documentati già nel 2015. Il primo arresto risale a inizio 2018 e poi, ad agosto dello stesso anno, scattano altri due fermi; il quarto nel gennaio 2019. Sono stati eseguiti contestualmente sequestri di marijuana e hashish ma anche di cocaina, mdma ed ecstasy. Nove le persone coinvolte in tutto, responsabili a vario titolo di spaccio con ruoli diversi, dai grossisti agli spacciatori in ambito provinciale.

In manette un giovane di Udine, un 22enne di Cividale e un cittadino sloveno che si occupava di trasportare la droga da oltre confine. In manette pure un 23enne di Tolmezzo, arrestato anche con strumenti da taglio.

Consistenti le quantità di denaro e sostanze sequestrati. Nell'elenco figurani due chili di marijuana, 40 francobolli di LSD, 55mila euro in contanti, due auto usate per la distribuzione della droga. Nell'ambito delle indagini si parla di un totale di 49 chili di marijuana. Il gruppo movimentava chili di droga ogni mese per un giro di affari di centinaia di migliaia di euro.

Le indagini sono state coordinate dal pm Giorgio Melillo della Procura di Udine. I quattro giovani arrestati sono stati già condannati a nove anni complessivi. Il giovane cividalese era il coordinatore: per gli inquirenti si credeva al di sopra delle indagini.

Destinazione della droga? La marijuana arrivava dalla Slovenia ed era destinata a tutta la provincia di Udine, anche al mondo degli studenti universitari. Il gruppo aveva realizzato diversi video con il telefonino dove veniva ripresa la droga in arrivo dalla Slovenia (in auto) e dove si vedono anche i ragazzi che fanno "volare" il denaro contante ottenuto con lo spaccio.

L'operazione è stata illustrata questa mattina dal comandante della Compagnia di Cividale del Friuli dei Carabinieri, il capitano Rossella Pozzebon.