Presa la banda delle aree di servizio

La Polizia Stradale di Udine ha sgominato la ‘banda delle aree di servizio’. In arresto sette kosovari, che si erano specializzati nei colpi alle auto in sosta lungo la rete autostradale, tra Fvg e Veneto. L’operazione Predator, condotta dagli agenti della Polstrada di Udine e di Palmanova e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, era iniziata nel mese di maggio, dopo due furti a danno di turisti stranieri lungo la A4.

L’attività ha permesso di scoprire il modus operandi del gruppo criminale. “Si avvicinavano alle vittime, quasi sempre turisti stranieri”, ha spiegato Rita Palladino, dirigente della Polizia stradale di Udine, “e li distraevano, chiedendo loro informazioni o attirando la loro attenzione su un qualche punto, in modo che perdessero di vista l’auto. In altri casi, invece, foravano uno pneumatico e poi fingevano di aiutare il proprietario del veicolo in panne, mentre in realtà lo stavano derubavano”.

“Ai responsabili siamo risaliti grazie al furto di un telepass, che ci ha permesso di monitorare gli spostamenti e, quindi, fermare la banda”, conclude Palladino che, in vista delle prossime Festività, ricorda: “Le forze dell’ordine sono sempre presenti, anche lungo l’autostrada, ma serve la collaborazione di tutti. Bisogna ricordarsi di chiudere sempre l’auto e prestare attenzione nelle aree di servizio”.