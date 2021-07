Presa la coppia che aveva fatto shopping con banconote false

Nascondendo in parte il volto con una mascherina chirurgica, e con l'aiuto di un complice, è riuscita a spendere denaro falso in cinque esercizi pubblici tra bar, edicole, tabaccherie e cartolerie, lo scorso mese di gennaio.

Le indagini, curate dalla Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Udine, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo friulano, hanno portato a identificare entrambi. Si tratta di una coppia di cittadini di origini Rom: una 33enne e un 38enne, residenti a Udine e gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, denunciati per spendita di banconote false. Il denaro, con tagli da 50 e 100 euro, era usato per fare acquisti di scarso valore e ottenere, quindi, un resto in denaro autentico.

Subito dopo l'acquisto, i due si allontanavano frettolosamente e fuggivano con una vettura di grossa cilindrata. I militari dell'Arma hanno acquisito numerosi fotogrammi estrapolati dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, e sono riusciti a identificarli, anche con la collaborazione delle vittime e dei testimoni presenti al momento della spendita delle banconote false.

In un solo pomeriggio la coppia era riuscita a colpire pubblici esercizi in cinque comuni dell'hinterland udinese, della Bassa Friulana e del Medio Friuli. Le banconote sono state successivamente sequestrate e, presentate alla filiale della Banca d'Italia di Trieste, sono state dichiarate false.