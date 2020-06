Presa la coppia della truffa dello specchietto

Foglio di via obbligatorio dal Comune di Pordenone per una coppia perché sospettata di far parte delle bande specializzate nella truffa dello specchietto. Ieri, una pattuglia dei Carabinieri della Radiomobile di Pordenone ha notato in via Cappuccini un’Alfa Romeo 147 grigia che, alla loro vista, ha fatto inversione di marcia. I militari, insospettiti dalla manovra, hanno seguito la vettura e intimato l’alt. L’auto ha poi cercato di nascondersi in un cortile, ma senza successo.

A bordo c’era una coppia, marito e moglie rispettivamente di 50 e 46 anni, residente in Sicilia e di etnia nomade, che non è riuscita a spiegare il perché del tentativo di fuga. I due sono stati perquisiti e l’auto controllata. E’ risultato che lo specchietto laterale sinistro non era fissato e, da approfondimenti ulteriori, che la vettura era tra quelle segnalate nelle banche dati quale possibile mezzo per raggirare altri automobilisti.

Proprio alcuni giorni fa, a San Vito al Tagliamento erano stati segnalati due tentativi di truffa. Il metodo è sempre lo stesso: si fa credere alla vittima di aver danneggiato lo specchietto chiedendo il risarcimento, anche se la coppia è risultata estranea ai fatti. Infine, per i due è stata chiesta alla Questura l’emissione del foglio di via dalla città sul Noncello.

L’Arma ricorda che, nel caso in cui si tema di essere presi a bersaglio da questo tipo di truffatori, è bene contattare le forze dell’ordine o almeno proporre la constatazione amichevole, cosa che, di norma, fa fuggire i truffatori.