Presa la ladra di orologi e catene d'oro ai danni di anziani

Nei giorni scorsi, la Polizia di frontiera rumena ha arrestato una 28enne, cittadina rumena di Tandarei, una località che si trova a 150 chilometri a est di Bucarest, perché destinataria di un mandato di cattura europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone, in seguito alle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia o Portogruaro, e coordinate dal pubblico ministero dottor Marco Faion.

I fatti risalgono a luglio e ad agosto dello scorso anno, quando, a Portogruaro, San Stino di Livenza e Concordia Sagittaria, la donna (insieme a una connazionale, già arrestata), si era impossessata con destrezza di orologi e catenine indossati da almeno quattro diverse vittime vicino alle loro case.

In un'occasione aveva rapinato di un orologio di marca, del valore di oltre seimila euro, un anziano con decisa violenza.

Le indagini condotte hanno dimostrato che le vittime venivano “agganciate” nei pressi di bar o supermercati e poi pedinate fino al momento in cui si presentava l’occasione buona per affrontarle. La ricerca di un lavoro, un'informazione stradale o un ardito complimento, erano le scuse più gettonate per avvicinare l’anziano, quindi, dopo averlo circondato, veniva strattonato e “perquisito” senza troppi complimenti.

Ottenuto quanto desiderato, le donne si allontanavano a bordo di un'auto guidata da un complice. Per dare ancora meno nell’occhio, spesso avevano in macchina una bambina di pochi mesi collocata sul seggiolino anteriore che si è accertato poi essere la figlia di una delle due donne. Gli elementi investigativi raccolti nel tempo hanno consentito d'identificare veicolo e occupanti che, una volta riconosciuti dalle parti offese, sono poi stati denunciati all'autorità giudiziaria di Pordenone, che ha poi richiesto un mandato di cattura europeo, eseguito nei giorni scorsi.

L’altra complice, una donna di 24enne, rumena, sua parente, era già stata catturata ad Anzola Emilia (Bologna) dai Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale alla fine di ottobre. Il conducente della vettura è stato denunciato in stato di libertà.