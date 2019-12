Presa la ladra di Tolmezzo, da molto tempo in fuga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dal Comando Compagnia di Spilimbergo hanno arrestato una donna di origini rumene. I militari da tempo erano sulle sue tracce e più volte hanno cercato di catturarla.

Residente a Pinzano al Tagliamento, si era resa responsabile, nel 2013, di una serie di furti commessi a Tolmezzo. Scoperta e denunciata dai Carabinieri del capoluogo carnico, è stata poi condannata a un anno di carcere ma, nel frattempo, probabilmente consapevole della sua sorte, aveva fatto perdere le proprie tracce.

Sistemate le pattuglie in località “chiave”, anche grazie all'assistenza dei carabinieri di Tarvisio, e con altri militari a fare da “osservatori” per identificare il viso della donna, qualunque fosse il veicolo in transito, è stato possibile, verso le 15 di ieri, intercettarla mentre percorreva l’autostrada in ingresso in Italia. A quel punto, i militari dell’Arma l'hanno bloccata e arrestata.