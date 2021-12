Presa la ladra seriale di telefoni cellulari

Nella giornata di ieri il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, nel corso delle attività preventive disposte per il controllo del territorio, ha individuato una 50enne di origini rumene nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione.

La donna, madre di cinque figli, si era resa colpevole di furti con destrezza, in particolare telefoni cellulari di ultima generazione. Al momento del rintraccio era a bordo di un autobus diretto in Francia. Tratta in arresto, è stata associata al carcere dove dovrà scontare tre mesi e 27 giorni di reclusione.