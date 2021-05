Presa la ladra specializzata nei furti con i figli in braccio

Ieri i Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico a Fernetti, hanno arrestato una 32enne rumena destinataria di un ordine di carcerazione.

La straniera, di etnia rom, è responsabile di furti commessi nel 2012 in diversi supermercati della Lombardia. Arrestata diverse volte, è sempre riuscita a evitare il carcere perché incinta. Sono infatti ben otto i figli della donna che, proprio sfruttando la presenza dei piccoli in braccio o intorno a sé, riusciva a far sparire articoli e generi alimentari dagli scaffali dei supermercati.

È stata rintracciata da una pattuglia del Radiomobile di Aurisina a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Romania e diretto nel milanese. I militari l’hanno arrestata e, a conclusione delle formalità di rito, l’hanno condotta al Coroneo, dove sconterà la pena di nove mesi di reclusione.