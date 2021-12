Presentano false esenzioni per non vaccinarsi

Ricorso respinto anche dal Giudice del lavoro per due operatrici dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale, entrambe impiegate all’Ospedale Civile e a contatto con soggetti fragili, che avevano fatto appello alla giustizia dopo essere state sospese a causa della mancata vaccinazione.

Il Tribunale di Pordenone, con un’ordinanza firmata dal giudice Angelo Riccio Cobucci, ha bocciato il loro ricorso come in precedenza avevano fatto Tar e Consiglio di Stato.

Una decisione che, di fatto, mette una pietra tombale sulla legittimità delle sospensioni. Concetto ribadito anche dal presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone e a livello regionale, Luciano Clarizia.

"Il Tribunale – spiega – ha chiaramente sottolineato che non vi fosse ragione per cui le due operatrici dovessero essere esentate dalla vaccinazione, che non c'erano possibili problemi di salute e che i due certificati presentati dalle Oss non erano compilati dal loro medico di medicina generale, come previsto dalla normativa, bensì da un medico che, a seguito di reiterate segnalazioni concernenti certificati di esenzione per il vaccino anti-Covid rilasciati a pazienti di altri medici, pare sia stato radiato dall’Ordine”.

Anche le richiesta delle due operatrici di esser impiegate in mansioni diverse non ha trovato compimento come risulta dalla comunicazione di AsFo a riguardo. Per Clarizia si tratta di “un ulteriore segnale chiaro per chi vuole svolgere un’attività in campo sanitario ma che non merita assolutamente di farne parte”.

Dal 15 dicembre scatta l’obbligo della terza dose per gli operatori della sanità e gli Ordini professionali sorveglieranno in modo ancor più attenti la situazione.