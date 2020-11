Presi gli aggressori del 15enne picchiato e rapinato in Borgo Stazione

Dopo la denuncia presentata alla stazione dei Carabinieri di Tolmezzo da un 15enne, studente della zona, i militari della Compagnia di Udine, in collaborazione con i colleghi dell'Arma Tolmezzina, hanno denunciato per rapina impropria in concorso due giovani pregiudicati, entrambi domiciliati nel capoluogo friulano. Si tratta di un 18enne e di un 22enne.

Il 15enne era stato avvicinato, il 21 ottobre, in Borgo Stazione a Udine, da uno sconosciuto che, dopo avergli sottratto il cellulare, uno smartphone del valore di 300 euro, era fuggito. Dopo un breve inseguimento a piedi, il 15enne aveva raggiunto il malvivente ma era stato colpito al volto, con due pugni, da un complice del rapinatore.

I due, poi, si erano poi dileguati nelle vie limitrofe, facendo perdere le loro tracce. Gli accertamenti condotti dai militari hanno consentito d'individuare i due responsabili, anche grazie all'esame delle immagini del sistema di sorveglianza a circuito chiuso presenti in Borgo Stazione, e grazieal riconosciemnto fotografico effettuata dalla vittima.

Sono seguite delle perquisizioni domiciliari, delegata dall'Autorità Giudiziaria, eseguite dai Carabinieri, a carico dei due indagati; sono stati trovati i capi di abbigliamento utilizzati dai malviventi durante la rapina.

Continua la massima sorveglianza da parte dei militari dell'arma della delicata zona della stazione di Udine per prevenire e reprimere fenomeni di microcriminalità e di spaccio di stupefacenti, in particolare a danno di minorenni.