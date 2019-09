Presi i 'vampiri', colpivano benzinai e attività tra Fvg e Veneto

I Carabinieri di Tarcento, con la collaborazione dei colleghi di altri comandi della Compagnia di Udine, hanno sgominato la banda che, lo scorso autunno, aveva colpito tra Fvg e Veneto, prendendo di mira distributori di benzina, concessionari di auto e altri esercizi commerciali. Grazie all’operazione Dracula, i militari hanno arrestato quattro persone, cittadini rumeni di età compresa tra i 24 e i 47 anni, mentre un quinto componente del sodalizio criminale è morto pochi giorni prima che gli venisse notificata la misura cautelare.

L'indagine era partita in seguito a una serie di furti compiuti a ottobre 2018 nella zona Collinare, in particolare dopo un colpo a danno di un benzinaio di Nimis. I militari sono riusciti a ricostruire e attribuire alla banda ben 15 furti, compiuti in Friuli, e altri cinque tra le province di Treviso e Venezia. Recuperata anche parte della refurtiva, tra cui un autocarro e una macchina, per un valore complessivo di decine di migliaia di euro.

Il manipolo faceva base a casa di uno dei componenti del gruppo, nel Bolognese, da dove organizzava i raid nell’estremo Nordest con trasferte di un paio di giorni. Durante le ‘spedizioni’, la banda rubava anche cibo e gasolio, per potersi sostentare e muovere, oltre a denaro, veicoli e rame.

I risultati dell’operazione sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dal Comandante della Compagnia di Cividale del Friuli, il capitano Rossella Pozzebon. I militari sono risaliti prima a una delle auto usate per i furti, poi, passo dopo passo, alle persone coinvolte grazie alle tracce lasciate sui 'luoghi del delitto' e a un nascondiglio di fortuna in cui si erano fermati, in una zona boschiva sulle colline di Artegna.

Tutti elementi che hanno indotto il pm Giorgio Milillo a chiedere cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, concesse dal gip ed eseguite nei mesi scorsi. Il capo della banda era già in carcere a Bologna per altri reati, mentre un altro malvivente è stato arrestato, sempre a Bologna, dai carabinieri di Tarcento, in collaborazione con i colleghi locali.

Due sono stati presi in Romania e in Polonia, grazie a un mandato di arresto europeo, mentre il quinto, che si trovava anche lui nel Paese di origine, è morto prima dell’esecuzione del provvedimento.