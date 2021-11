Preso il ladro delle ecopiazzole

Nella notte, gli agenti di una Volante della Questura di Udine hanno controllato nei pressi dell’autostazione uno straniero che, dopo aver parcheggiato l’auto, accortosi della loro presenza, si era allontanato repentinamente a piedi.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, un 50enne originario della Sierra Leone, residente in città, era gravato da un ordine di carcerazione, emesso lo scorso settembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, per l’espiazione di due anni e tre mesi di reclusione.

Il cumulo pene gli era stato comminato a seguito di diverse condanne per furti commessi nelle ecopiazzole di vari comuni da San Daniele del Friuli a Coseano, passando per Buttrio, Colloredo di Montalbano e Manzano, tra il 2013 e il 2017, quando l’uomo aveva rubato televisori, frigoriferi, mobili e accessori vari per poi trarne profitto.

Al termine degli atti lo stesso è stato portato in carcere a Gorizia dando esecuzione al provvedimento.