I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico nei pressi di Fernetti, hanno rintracciato un cittadino rumeno di 49 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ravenna. L’uomo deve scontare un anno e 20 giorni di reclusione come cumulo di pene per vari furti di biciclette commessi in Romagna.

I Carabinieri lo hanno arrestato e, dopo le formalità di rito, lo hanno portato al Coroneo.