Preso il writer di Udine, da un anno e mezzo imbrattava la città

A seguito dell’attività investigativa svolta dalla Digos, è stato individuato e denunciato per il reato di imbrattamento aggravato un writer, resosi responsabile, nell’ultimo anno e mezzo, di una moltitudine di imbrattamenti nel centro di Udine.

Le indagini sono partite a settembre 2020, in seguito agli imbrattamenti subiti da tre esercenti di piazza San Giacomo: i titolari di alcuni esercizi pubblici avevano denunciato che, durante la notte, qualcuno aveva imbrattato con pennarelli e bombolette spray i tavoli, le tende, le serrande e i muri.

Gli investigatori della Digos, coordinati dal vice Questore Aggiunto Michelangelo Missio, hanno analizzato con attenzione i sistemi di videosorveglianza: le immagini e le testimonianze raccolte hanno permesso ai poliziotti di risalire all’autore dei fatti, un cittadino italiano di 22 anni, con precedenti penali per stupefacenti e reati contro la persona e contro il patrimonio, vicino agli ambienti anarchici locali.

L’approfondimento investigativo, svolto anche con l’ausilio della Polizia Scientifica che ha scrupolosamente repertato scritte e disegni sparsi in tutto il centro, ha permesso agli inquirenti di attribuire al writer una novantina di episodi di imbrattamento, su muri di edifici pubblici e privati, vetrine di esercizi commerciali, cabine di energia elettrica, pensiline degli autobus, bagni chimici, cassonetti delle immondizie, una fontana pubblica, monumenti, istituti bancari, portoni d'ingresso di abitazioni, pannelli di copertura dei cantieri, cartelli stradali e garages. Gli imbrattamenti spaziano da scritte prive di senso e disegni, fino a invettive contro le forze dell’ordine e di matrice anarchica.

Gli inquirenti hanno ricostruito con precisione anche un episodio avvenuto, nello stesso periodo, presso la sede locale di Confindustria. In una notte di settembre il writer, assieme a un gruppo di altri quattro ragazzi, approfittando del giro di perlustrazione di una guardia giurata, era riuscito a introdursi nel cortile interno dell'Associazione e a imbrattarne il portone e i cassonetti delle immondizie collocati nel giardino. Quindi, prima di dileguarsi, aveva lasciato la propria firma sulla vettura dell’istituto di vigilanza. Per l'episodio sono state denunciate cinque persone per il reato di violazione di domicilio e tre anche per l’ipotesi di imbrattamento aggravato.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Udine, hanno perquisito l’abitazione del writer: nel suo garage sono state rinvenute e sequestrate una cinquantina di bombolette spray colorate. Secondo la ricostruzione completata dai poliziotti, il vandalo aveva anche aperto un canale social su cui pubblicava le fotografie delle scritte e dei disegni dipinti in giro per la città.