Preso in Francia il 'ladro della Sme'

Ieri è stato arrestato in Francia un 51enne rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura di Udine. L'uomo deve scontare una pena di otto anni di reclusione, emessa a seguito delle condanne dei Tribunali di Udine e Novara, per reati predatori comessi tra il 2010 e il 2014.

Faceva parte di un sodalizio criminale, composto da connazionali, operativo in tutto il nord Italia e dedito a furti in abitazione e attività commerciali. Nel suo curriculum numerosi precedenti e condanne, con pregressi periodi di carcerazione, fin dal 1997, in provincia di Pavia, Bolzano, Milano, Ferrara, Novi Ligure e Novara, dove aveva fornito sempre generalità diverse, annoverando diversi alias.

Nel 2013 era stato fermato, con altri complici, e denunciato per detenzione di arnesi atti allo scasso. Poi, grazie a una mirata attività investigativa, era stato identificato, con altri cinque connazionali pregiudicati, quale autori di furti alla Sme di Cassacco e Martignacco, a settembre 2013 e a gennaio 2014.

Dopo la condanna, si era reso latitante. Le articolate e tempestive indagini della Squadra Mobile di Udine, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di localizzarlo in Francia, dove si era trasferito di recente. A fine marzo, era stato controllato nella città di origine, in Romania. Il latitante è stato rintracciato, a bordo di un veicolo, dalla Polizia francese a Chambery, non lontano dal confine con la Svizzera, e arrestato. Sono in corso le procedure estradizionali.