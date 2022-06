Presunti maltrattamenti in Comunità, tutti assolti

Tutti assolti con formula piena. E’ finito così il processo in Tribunale a Udine ai tre infermieri ex dipendenti della sede tolmezzina della Comunità Piergiorgio, accusati di aver maltrattato alcuni disabili psichici tra il 2008 e il 2015.

Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha assolto una 78enne di Tolmezzo, con la formula che il fatto non costituisce reato. Il 44enne tolmezzino e la 58enne di Ovaro imputati, invece, sono stati assolti per non aver commesso il fatto.

In particolare, la 78enne era accusata di aver chiuso in una stanza o legato le vittime, o di aver messo loro le mani addosso. Per i difensori, gli avvocati Remo Anzovino e Alessandro Da Re, si era trattato di azioni necessarie per contenere i pazienti con disabilità psichica nel momento in cui diventavano pericolosi per sé e per gli altri ospiti.