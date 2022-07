Prezzi stracciati grazie a manodopera minorile

Prezzi competitivi per un mercato davvero concorrenziale. Protagonista un imprenditore che si era fatto da solo e, in poco tempo, aveva conquistato una sontuosa fetta di mercato nel settore della climatizzazione. Il segreto del suo successo, però, consisteva nell’impiegare minori come tecnici installatori e nel tenere una contabilità sin troppo fantasiosa. Una volta scoperto, la sua ditta in un lampo è sparita e allo stesso modo il suo amministratore è svanito nel nulla.

A scoprirlo ci pensano i Carabinieri di Basovizza che l'hanno rintracciano su un pullman proveniente dalla Romania in un controllo di retrovalico.

Stavolta è l’ex imprenditore, un italiano di 52 anni, a rimanere raggelato. Infatti, l’uomo è ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Padova. Deve scontare due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e per violazione della normativa sulla tutela del lavoro dei minori. I Carabinieri di Basovizza lo hanno condotto al carcere del Coroneo.