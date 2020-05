Prima casa, anticipato il contributo del Mediocredito Fvg

Questa mattina centinaia di cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno trovato una bella sorpresa consultando i propri conti correnti bancari. Come non accadeva da anni, con un anticipo di 2-3 mesi rispetto ai canonici tempi di attesa, sono stati, infatti, bonificati i contributi regionali per l'acquisto della prima casa.

Normalmente venivano erogati dal Mediocredito Fvg tra giugno e luglio ma, data la straordinaria situazione, la Giunta ha deciso di anticipare il versamento a inizio maggio, al fine di dare un sostegno – a costo zero, visto che quelle risorse erano già state accantonate – a migliaia di famiglie. Grande soddisfazione sull'accoglimento del proprio ordine del giorno da parte della Giunta ieri era stata espressa da Claudio Giacomelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

Ricordiamo che la Regione ogni anno, attraverso l'istituto di credito regionale, eroga a numerose famiglie con un Isee inferiore a 30.000 euro un contributo a titolo di incentivo per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa. Dal 2016 i contributi vengono erogati in un'unica soluzione, mentre per gli anni precedenti il bonus era stato suddiviso in dieci rate annuali con importo variabile tra i 1.200 e i 1.500 euro.