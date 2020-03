Primi contagiati trasferiti a Muggia e Pasian di Prato

Sono stati attivati due dei tre luoghi di confinamento individuati dalla Regione all'inizio dell'emergenza per il contenimento del Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Si tratta della struttura di Muggia, già lazzaretto in passato, e della palazzina che sorge all'interno della struttura militare dell'Aeronautica Italiana a Pasian di Prato.

A Muggia sono cinque le persone ospitate in isolamento già da qualche giorno. Oggi, invece, è stata 'inaugurata' la struttura alle porte di Udine, dove è stata trasportata una persona.

Resta vuoto il terzo luogo di confinamento a Tricesimo, ovvero la foresteria del Castello, di fronte al Santuario di Madonna Missionaria.

Le strutture ospitano persone in quarantena che non possono trascorrere l'isolamento previsto dal protocollo sanitario nella loro casa, per i più svariati motivi. Sono complessivamente un centinaio i posti disponibili.