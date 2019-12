Primi fiocchi di neve sul Friuli

Dopo il Carso, oggi diverse località del Friuli si sono svegliate con una spolverata di bianco. Le attese precipitazioni, infatti, in diverse zone si sono trasformate in neve, regalando una magica atmosfera per la giornata di Santa Lucia.

Buone notizie anche per gli amanti dello sci: dopo l'apertura anticipata nel comprensorio di Sella Nevea-Kanin e dello Zoncolan per il weekend dell’Immacolata, da domani si potranno testare anche le piste di Piancavallo, Forni di Sopra/Sauris e Tarvisio (nella foto, la webcam del Lussari), mentre a Sappada (dove si è da poco formalizzato il passaggio di gestione in capo a Promotur), gli impianti saranno aperti dal 20 dicembre.

METEO. Ecco le previsioni dell’Osmer Fvg. Oggi cielo coperto con precipitazioni diffuse, moderate a ovest, da abbondanti a intense a est, intese e forse temporalesche sulla cosa. Sui monti neve fino a fondovalle. Fino al primo pomeriggio, possibile qualche fase di neve o pioggia mista neve anche sulla pianura centro occidentale, poi prevarrà la pioggia. Venti in genere da nord, moderati in pianura, più sostenuti a Lignano; Scirocco sostenuto a Trieste, dove in serata entrerà la Bora.

Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso. Probabile formazione di ghiaccio al suolo, specie nelle zone innevate nelle ore notturne.

Domenica 15 di mattina sereno o poco nuvoloso, poi nubi basse dalla costa alle Prealpi, con qualche pioviggine. Tempo migliore sulla fascia alpina. Temperature in netto aumento in quota, con zero termico a 3.000 metri e marcata inversione nelle valli.