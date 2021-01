Primi pazienti positivi al Cro di Aviano

Primi casi positivi tra i pazienti del Cro di Aviano. In seguito alla positività segnalata da parte di un degente qualche giorno dopo la dimissione, l’Istituto in via precauzionale ha attivato uno screening (tampone naso-faringeo) tra tutte le persone ricoverate, anche asintomatiche.

Sono emersi sette positivi, di cui uno soltanto con sintomi. Sono state attivate e sono tuttora in corso tutte le procedure previste in questi casi per garantire la sicurezza di tutti i pazienti ricoverati e degli operatori (trasferimenti, sanificazioni, tracing dei contatti, analisi epidemiologica interna ecc.).