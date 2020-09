Primo caso Covid all'asilo, positivo un bimbo

Dopo il primo caso di Covid-19 a scuola, oggi si è registrato anche il primo alunno positivo in un asilo. Si tratta del Sacro Cuore, scuola dell'infanzia parrocchiale di Bertiolo. Il bimbo ieri non si era sentito bene e il pediatra aveva indicato di eseguire il tampone che, purtroppo, ha dato esito positivo.

La conferma della notizia arriva dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, che sottolinea come i piccoli compagni di classe (una ventina di bambini) e gli insegnati, già oggi rimasti a casa per precauzione, saranno sottoposti al test per escludere ulteriori contagi.

Sempre oggi, ma a Trieste, i riflettori si sono accesi sulla casa di riposo Hotel Fernetti dove, al termine dello screening ai 60 ospiti e al personale (34 operatori sanitari e sei tirocinanti Oss), sono emersi nove positivi, otto anziani, trasferiti alla Rsa San Giusto, e un operatore, in isolamento domiciliare.