Primo caso di Covid a scuola, positiva una studentessa

Primo caso di Coronavirus dalla ripresa delle lezioni in presenza in Fvg. Una ragazza della Bassa Friulana è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una studentessa del Malignani di Cervignano del Friuli. Aveva preso parte a una lezione, la prima, dei corsi di recupero, insieme ad altri compagni.

Nella serata di ieri la notizia del tampone positivo. La giovane avrebbe contratto il Coronavirus all'esterno della struttura scolastica che, adesso, dovrà rimanere chiusa fino a metà della prossima settimana per le operazioni di igienizzazione e sanificazione.

I suoi compagni e alcune persone che sono venute in contatto con lei sono state poste in isolamento fiduciario. La notizia è stata comunicata alle famiglie con una circolare dell'Istituto che comunica anche la prosecuzione della attività didattiche in modalità online, almeno per i prossimi giorni. Conferma il caso anche il sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino.