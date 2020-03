Primo caso positivo al Covid-19 a Porpetto

Primo caso di Coronavirus a Porpetto. A darne notizia, in un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook "Porpetto Informa", è il sindaco Andrea Dri. "C'è un caso positivo al tampone. Si tratta di una persona in quarantena domiciliare. Ho avuto modo di sentirlo al telefono e mi ha detto di stare bene", spiega il primo cittadino. "La cittadinanza tutta in questi giorni ha dimostrato capacità di rispettare le rigide prescrizioni del Governo. Stare a casa non è solo uno slogan, ma l'unico modo concreto per evitare che questa malattia abbia conseguenze più dure. Bisogna limitare al massimo gli spostamenti".

"La bellezza che ci circonda è sempre lì, la nostra natura, il nostro ambiente - ricorda il sindaco -, finita questa fase di emergenza la apprezzeremo ancora di più e potremo abbracciarci".

Il Comune ha attivato un canale Telegram e un servizio informativo su WhatsApp per restare in contatto costante con la comunità. Si chiama Porpetto Informa e tutti possono iscriversi.