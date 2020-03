Primo contagio a Sappada

Il Coronavirus è arrivato anche a Sappada. Lo comunica il sindaco Manuel Piller Hoffer con un post pubblicato sulla sua bacheca di Facebook, questa mattina.



"Cari concittadini - scrive nel post -, oggi ci è stato confermato un nuovo caso di Covid-19 in un soggetto residente a Sappada e, a quanto pare, dovremmo presto aspettarci altre positività ai test. Faccio appello in questo delicato momento alla calma e al senso di responsabilità di ognuno, raccomandandovi di seguire rigorosamente tutte le disposizioni impartite dai DPCM dell’8 e 9 marzo validi anche per il nostro territorio e il Vademecum che in questi giorni abbiamo costantemente aggiornato e messo a disposizione di tutti, con le norme comportamentali da seguire, oltre che i numeri utili da chiamare in caso di necessità".



"L’Amministrazione Comunale terrà costantemente monitorata la situazione in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, le Forze dell'ordine e tutti gli Enti preposti".



La raccomandazione più importante che mi sento di fare è quella che tutte le Istituzioni superiori oramai ci ripetono, ovvero di rimanere a casa, limitando all’indispensabile gli spostamenti. Chiunque dovesse trovarsi a contatto con persone che presentano sintomi riconducibili al Covid-19 non deve assolutamente uscire di casa, per alcun motivo: metterebbe a serio repentaglio la salute di tutti. RESTIAMO A CASA. Senza allarmismi, ma con la giusta dose di realismo e consapevolezza, lavoreremo tutti assieme, Istituzioni e Cittadini, per superare e affrontare assieme questo difficile momento per la nostra Comunità e per l'Italia intera".