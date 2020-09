Primo giorno di scuola per il sindaco Alessandro Ciriani

Primo giorno di scuola, ma non da studente, per il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che oggi ha voluto salutare personalmente studenti, insegnanti e personale scolastico alle prese con la riapertura delle scuole.

"La partenza della scuola è andata nel complesso molto bene e siamo impegnati a risolvere le fisiologiche criticità legata alla straordinarietà della situazione - ha detto Ciriani -. Complimenti a alunni, genitori e insegnanti per il rispetto delle regole anti contagio".



Un tour, quello di questa mattina, che ha visto il sindaco presente dalla campanella d’entrata fino a quella d’uscita, in diverse delle scuole di competenza comunale (elementari e medie). Le visite, peraltro, proseguiranno nei prossimi giorni.



"Oltre a portare il saluto e l’augurio di buon anno scolastico, che estendiamo a tutti – ha detto ancora Ciriani - abbiamo voluto verificare che tutto fosse andato bene, specie negli afflussi e nel rispetto delle regole di base, oltre a registrare le eventuali richieste degli istituti".



Ad accompagnare il sindaco c’era il consigliere. Stiamo risolvendo qualche naturale difficoltà causata dall’inedito scenario covid - ha confermato -.dovuto ai cambiamenti organizzativi. A fronte delle incertezze e difficoltà che tutti stiamo vivendo – ha aggiunto - bisogna ringraziare la collaborazione tra istituzioni, dirigenti scolastici, insegnanti, dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria. Ora che la scuola è avviata dobbiamo compiere uno sforzo corale per superare le difficolta legate all’emergenza covid. Siamo pronti a metterci tutta la nostra buona volontà e professionalità".Pur non avendo competenza sulle scuole superiori, l’Amministrazione comunale ne ha comunque visitata una, il Kennedy. Qui, assieme a Ciriani e Basso, c’era la dirigente. Con loro un braccio-robot utilizzato per le esercitazioni degli studenti per conseguire il patentino della robotica. Con la supervisione del professor, il robot ha consegnato le forbici al sindaco per tagliare il nastro che ha inaugurato il primo anno scolastico dell’era covid.