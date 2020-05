Primo Maggio, corteo non autorizzato a Trieste

Protesta questa mattina a Trieste, nella zona di via dell'Istria, a San Giacomo. Un gruppo di persone, anche appartenenti ai centri sociali, circa un centinaio tra uomini e donne, tutti con la mascherina (pare) hanno voluto protestare contro le misure adottate dal Governo per il contenimento del Coronavirus. Una manifestazione non autorizzata che comunque non avrebbe creato problemi di ordine pubblico.

Sono apparsi degli striscioni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato della Questura di Trieste ed è stata fatta una piccola carica di alleggerimento che non ha comportato alcun tipo di problema per alcuno.

A supporto degli agenti della Polizia di Stato, tra cui uomini della Digos e delle Volanti, anche i militari dell'Arma. È da questa zona che, storicamente, nel giorno del Primo Maggio, si stacca un corteo per ricordare le vittime del lavoro.