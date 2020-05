Primo maggio fuori casa, 105 multe in Fvg

Sono proseguiti anche ieri, primo maggio, i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Come comunica la Prefettura di Trieste, le verifiche delle autocertificazioni e dell'uso di mascherine ieri in regione sono state 2.348. Rispetto ai giorni precedenti, si registra un leggero incremento delle multe: sono state 105, infatti, le persone sanzionate. Cinque, invece, le denunce per altri reati.

Sul fronte degli esercizi commerciali (ricordiamo che ieri, giorni festivo, erano chiusi i negozi di alimentari, come disposto dall'ordinanza regionale), sono state 683 le verfiche: due i titolari sanzionati per il mancato rispetto delle normative.