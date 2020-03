Primo positivo al Covid-19 a Grado

"Cari concittadini, care concittadine, sono appena stato informato che a Grado è stato riscontrato il primo caso di positività al Coronavirus", scrive su Facebook il sindaco dell'Isola del Sole, Dario Raugna. "Una persona è seguita dall'Azienda Sanitaria che sta facendo tutto il necessario per garantire la sua salute e la nostra. A questa persona voglio rivolgere i migliori auguri di pronta guarigione".

"Ora piú che mai mi appello al nostro senso di responsabilità e di comunità: è fondamentale che ognuno di noi faccia la sua parte e rispetti tutte le disposizioni messe in atto per arginare il contagio e superare quanto prima quest'emergenza sanitaria. Aggiungo che l'Azienda sanitaria, con cui sono in contatto, sta già facendo tutti i controlli necessari".