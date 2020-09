Primo rintraccio di migranti a Tolmezzo. Si tratta di due cittadini curdi, entrambi i maggiorenni, individuati dalla Polizia Locale intorno alle 11.30, lungo la statale 52, al limitare della piscina. In un italiano molto stentato hanno detto agli agenti di essere diretti a Milano. Sono stati portati in caserma e, dopo una prima identificazione, su disposizione della Prefettura di Udine, per loro è stato disposto il trasferimento nell'ex caserma Friuli di Udine per il triage e la quarantena fiduciaria.

A Prato Carnico, due famiglie di cittadini iracheni, ospiti della struttura di Pradibosco, hanno tentato di allontanarsi, ma sono state subito individuate dai Carabinieri, dopo la segnalazione di diversi residenti. Sono stati riaccompagnati nell'ex albergo. Si tratta di due famiglie con bambini piccoli che erano state rintracciate, nella notte, qualche settimana fa, sul sagrato della chiesa di Pontebba.