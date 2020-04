Primo tampone negativo per il sindaco di Cordenons

Buone notizie da Cordenons. E' arrivato il primo tampone negativo per il sindaco Andrea Delle Vedove che, da 40 giorni, sta combattendo contro il Covid-19. Il primo cittadino aveva contratto il virus nel corso di una riunione dell'Ausir, martedì 3 marzo. Nel weekend successivo all'incontro, i primi sintomi e il sospetto, poi confermato dal test.

Da allora, Delle Vedove ha vissuto un vero e proprio incubo, con febbre e tutti i sintomi ormai conosciuti del Coronavirus, ma per fortuna le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Ora, dopo una quarantena 'letterale', si augura che questa brutta esperienza sia finita. "Sto meglio e non ho più febbre", conferma il sindaco. "Domani dovrei ricevere il risultato del secondo tampone, che spero sia negativo... Ho già ripreso a lavorare da casa, ma adesso mi auguro di tornare pienamente operativo per poter seguire il Comune. E di poter dichiarare finalmente sconfitto il virus!".