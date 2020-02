Principio d'incendio a Tarvisio

Intervento dei Vigili del Fuoco di Tarvisio nel tardo pomeriggio, per un principio di incendio che ha riguardato il tetto di una abitazione. Presumibilmente a causa del surriscaldamento di una canna fumaria si è sviluppato un rogo che, per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, non si è esteso al resto delle coperture della dimora.

I pompieri hanno messo in sicurezza la canna fumaria e sono in corso a tutti gli accertamenti del caso. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Lo stabile è agibile.