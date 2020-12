Principio d'incendio all'alba, casa invasa dal fumo

Una persona anziana, un uomo di 84 anni, che vive da solo in un'abitazione di Latisana, è stato svegliato di soprassalto, questa mattina, intorno alle 5, dopo essersi accorto di respirare male. La sua casa era invasa dal fumo. Per cause in corso di accertamento, infatti, si era sviluppato un principio di incendio, probabilmente per un guasto di natura elettrica.

Il pensionato è riuscito a uscire velocemente e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno arieggiato i locali. È stata inviata anche un'ambulanza.

Il personale sanitario ha preso in carico l'anziano, medicato sul posto. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. È rimasto leggermente intossicato dopo aver respirato i fumi della combustione.