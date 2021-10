Principio d'incendio in cucina, anziana intossicata

È finita in ospedale una pensionata di Udine che, nel tardo pomeriggio di ieri, è rimasta intossicata dai fumi prodotti dalla combustione di un principio d'incendio che si è sviluppato in cucina.

Da quanto si è potuto apprendere finora, la badante della donna si è distratta per qualche minuto, dopo aver messo a cucinare degli alimenti. La pentola si è incendiata, provocando una notevole quantità di fumo e poca fiamma. La pensionata è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.