Principio d'incendio in cucina, una persona leggermente intossicata

Alle 14.45, una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta per l'incendio scoppiato nella cucina di un appartamento in via Trivignano, a Gorizia.

Il rapido allertamento e il pronto intervento dei pompieri hanno permesso lo spegnimento delle fiamme, sviluppatesi da un elettrodomestico, prima della loro propagazione ai mobili adiacenti e al resto dell'appartamento.

Una signora che al momento dell'arrivo dei soccorritori era all'interno dell’abitazione è stata accompagnata all'esterno dai Vigili del fuoco e assistita fino all'arrivo del personale sanitario che, dopo averla visitata, ha provveduto a trasportarla all'ospedale per i dovuti accertamenti, dal momento che aveva inalato i fumi della combustione. Le cause del principio d'incendio sono ancora in fase di accertamento.