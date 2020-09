Principio d'incendio in ufficio, sei persone intossicate

Un principio d'incendio sviluppatosi all'interno di un ufficio, a Monfalcone, in via Giuseppe Garibaldi, ha richiesto, questa mattina, intorno alle 8, l'intervento dei Vigili del Fuoco e di due ambulanze, per soccorrere sei persone rimaste leggermente intossicate dopo aver respirato il fumo della combustione.

Le fiamme si sono sviluppate per un problema allo split del condizionatore. Il denso il fumo ha invaso alcune stanze. Le sei persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. I pompieri hanno rapidamente messo in sicurezza l'area interessata dal rogo.