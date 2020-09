Principio d'incendio in un'abitazione a Cisterna di Coseano

I Vigili del fuoco volontari del distaccamento di San Daniele del Friuli sono intervenuti alle 18.15 per un principio d'incendio in un'abitazione in via Borgovecchio, a Cisterna di Coseano. E' andato a fuoco un armadio in legno, posizionato in un corpo di collegamento fra la casa e il locale lavanderia, sul quale era stato collocato un dispositivo per allontanare gli insetti.

Danni si sono verificati all'impianto elettrico e alle pareti della lavanderia e della cucina, che sono rimaste annerite dal fumo prodotto, ma per fortuna il pronto intervento dei pomieri ha evitato conseguenze alle strutture. Sono stati parzialmente danneggiati anche i serramenti delle finestre. Le operazioni sono proseguite fino alle 21.