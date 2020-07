Questa notte, alle 2.25, la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine ha inviato a Mortegliano la squadra del distaccamento di Codroipo per un principio d'incendio in un'abitazione.

All'arrivo dei pompieri, il fuoco, che ha interessato i locali della lavanderia, era già stato spento dai proprietari dell'alloggio; i Vigili del fuoco hanno quindi provveduto al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza. Ingenti i danni, ma l'abitazione è agibile. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che si è accertato delle condizioni della famiglia, che aveva respirato il fumo del rogo. Nessuno, per fortuna, ha avuto bisogno di ricorrere alle cure in ospedale.