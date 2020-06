Principio d'incendio in un'azienda di Pavia di Udine

Principio d'incendio questa mattina, verso le 10, in un'azienda di via San Giuseppe Artigiano, a Pavia di Udine. Mentre erano in corso dei lavori di impermeabilizzazione sulla copertura del capannone, si sono innescate le fiamme che hanno interessato una parte del manto, oltre al controsoffitto installato nella zona degli uffici.

Il lavoro dei Vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale di Udine, si sono protratti fino alle 13, per controllare che non ci fossero ancora focolai in atto in corrispondenza del materassino in lana di roccia collocato all'interno del controsoffitto.

Il rogo non ha interessato la zona adibita a produzione. Si sono registrati danni all'impianto elettrico e ai pannelli fotovoltaici, che dovranno essere rimossi.