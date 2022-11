Principio d'incendio in un resort a Spessa di Capriva del Friuli

Alle 7.15 circa, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con un'autopompa e un'autobotte, partite dalla sede centrale, in un resort in località Spessa, a Capriva del Friuli, per un principio d'incendio.

Giunti sul posto i pompieri hanno verificato che all'interno dei locali interessati non ci fossero persone e hanno provveduto a spegnere le fiamme, che si erano sviluppate in una canna fumaria a servizio della Spa della struttura.

Domato il rogo, hanno provveduto alla messa in sicurezza utilizzando anche un apposito ventilatore per estrarre i fumi della combustione. Ancora in corso di accertamento le cause. Sul posto anche un'ambulanza con personale sanitario per ogni eventualità.